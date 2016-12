Indecisi su quale appartamento comprare? Potete scegliere un'intera città fantasma

17:17 - Quale momento migliore di Halloween per comprare casa, soprattutto se si tratta di una città fantasma? Se poi siete disposti a spendere almeno 800.000 dollari, che è il prezzo base dell'asta lanciata da Auction.com, potreste diventare proprietari di un complesso di otto edifici. Tra questi si annoverano una stalla, una cappella, un vecchio mulino e una taverna, il tutto a mezz'ora di macchina da Hartford. Secondo alcuni, però, la città sarebbe infestata dal fantasma del precedente proprietario.

La storia - Johnsonville Village prende il nome da Emory Johnson, l'ex proprietario di una filanda della città nella seconda metà dell'800. Più tardi, nel 1960, il borgo ormai deserto fu acquistato da Raymond Schmitt, magnate aerospaziale, che voleva trasformarlo in un'attrazione turistica. Lui stesso contribuì al restauro degli edifici e diverse coppie scelsero la piccola chiesa per sposarsi. I restauri però non vennero finiti, lui abbandonò il progetto nel 1994 e morì quattro anni dopo. Per questo molti attribuiscono certi fatti misteriosi alla presenza del suo fantasma nella città.



L'asta - Gli aspiranti acquirenti si sono già fatti avanti: alcuni pensano a Johnsonville Village come una tenuta privata, altri vorrebbero trasformarla in un centro divertimento. Per niente spaventati dal prezzo, né dalle condizioni delle case, e nemmeno dal fantasma di Schmitt, avranno tempo fino al 30 ottobre. Giusto in tempo per Halloween.