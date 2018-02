Incredibile, questi due musicisti di strada cantano proprio come i Beatles

Passando per le fermate della metropolitana di New York, qualcuno avrà immaginato di tornare indietro nel tempo, altri ancora avranno invece pensato di trovarsi di fronte a una riproduzione originale dei Beatles, una delle band musicali più famose e amate al mondo.



In effetti i due musicisti di strada Amiri e Rahiem Taylor hanno un timbro musicale molto simile a quello dei quattro ragazzi di Liverpool, come dimostrano alcuni filmati pubblicati su Internet e diventati virali in poche ore. Chissà, dunque, se i due artisti avranno presto un successo come quello dei Beatles.