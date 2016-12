In volo su Parigi insieme a un'aquila

09:34 - Per la prima volta un'aquila di mare - specie estinta in Francia da più di 50 anni - ha spiccato il volo dalla cima della Tour Eiffel di Parigi, planando sulla Senna fino ai Giardini del Trocadéro, dove, ad accoglierla in mezzo a una folla trepidante, c'era il suo padrone, il falconiere Jacques Olivier Travers. Lo spettacolare volo è stato ripreso con un'action cam.

Travers è a capo dell’organizzazione no-profit Freedom, la cui missione consiste nel reintrodurre l’aquila di mare nel suo habitat naturale: le Alpi francesi e svizzere. Le immagini e il video del volo sono stati immortalati in uno dei pochi filmati che offrono, a tutti gli effetti, un’autentica panoramica del mondo, visto dagli occhi di un’aquila. Le riprese sono state effettuate utilizzando una videocamera action cam Sony, montata sul dorso dell’aquila per registrarne l’intero volo.



L'organizzazione Freedom intende utilizzare i filmati per studiare a fondo i comportamenti delle aquile e stabilire i prossimi interventi per prepararsi al meglio al loro reinserimento in natura.