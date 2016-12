In volo con 150 palloncini sopra Calgary: all'atterraggio la polizia arresta un 26enne

Probabilmente ispirato da Up!, cartone animato nel quale una casa vola grazie a un mucchio di palloncini legati al tetto, il 26enne canadese Daniel Boria ha tentato la stessa performance ma in formato ridotto. E dopo aver legato 150 palloncini a una sedia, si è alzato in volo sopra Calgary per pubblicizzare la sua attività. All'atterraggio, però, è stato arrestato dalla polizia.

L'uomo ha raccontato che inizialmente voleva pubblicizzare la sua azienda, un'impresa di pulizie, noleggiando un aereo che avrebbe dovuto volare durante la Calgary Stampede, famoso rodeo che si tiene ogni anno a luglio. Poi però, sia per la "no-fly-zone" in vigore sulla manifestazione, sia per una questione di costi, si è reso conto che con il metodo fai da te avrebbe risparmiato migliaia di dollari.



Così ha comprato una sedia da giardino, centinaia di palloncini e un dispositivo per gonfiarli e si è alzato in volo. Il giovane, però, non aveva calcolato gli imprevisti del volo causati dalle condizioni meteo e il fatto di non avere alcun controllo sulla rotta del velivolo improvvisato: così per atterrare è stato costretto a lanciarsi dalla sedia con il paracadute, mentre la mongolfiera improvvisata ancora non ha toccato terra dopo un giorno di volo.