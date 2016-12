In vendita la reggia delle "conigliette": Hugh Hefner cede la Playboy Mansion

Ha posato per alcune delle riviste più note, da "Gq" a "For Men" e "Maxim" ed è stata "Miss Supercinema". Ma Chiara Arrighi non è solo un bel corpo: laureanda al Dams, sarà nel prossimo film di Paolo Virzì, "La pazza gioia". Ma per il momento gioia la dà ai suoi ammiratori con un servizio su "Playboy" che non nasconde...