3 ottobre 2014 In questo mondo non ci sono solo i cattivi

C'è pure chi aiuta gli anziani ad attraversare Un video racconta la generosità e l'altruismo di passanti e automobilisti che accompagnano dall'altra parte della strada nonnini in difficoltà Tweet google 0 Invia ad un amico

12:29 - Chi ha detto che il mondo è pieno solo di egoisti che pensano solo a loro stessi e che non hanno, o pensano di non avere, tempo da perdere? Un video racconta che, quaggiù, c'è anche chi è fatto di tutt'altra pasta. E non ci pensa due volte e fermarsi e a correre in soccorso di persone anziane che, non senza difficoltà, tentano di attraversare pericolosamente la strada.

Ecco il filmato che racconta l'altruismo e la generosità delle persone riprese. Un piccolo gesto può regalare un grande sorriso.