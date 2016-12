In Polonia la strana "foresta deforme": i 400 pini che vi crescono sono curvi

La chiamano "Krzywy Las", foresta deforme: si trova in Polonia e, nonostante diverse ipotesi sul motivo della strana curvatura che gli alberi assumono, la sua origine è ancora un mistero. Secondo la teoria più accreditata i 400 pini, piantati negli anni Trenta in quella che al tempo era la provincia tedesca della Pomerania, sono stati piegati meccanicamente in giovane età. Ma il motivo è oscuro.