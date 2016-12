In Marocco la chiesa in technicolor: abbandonata, ora è un'esplosione di colori

Era una chiesa abbandonata a Youssoufia, in Marocco: ora è un'esplosione di colori. A cambiare il volto della struttura è stato l'artista spagnolo Okuda San Miguel, conosciuto per il suo stile particolare fatto di forme geometriche e colori sfavillanti con i quali trasforma completamente gli edifici. E anche questa volta è riuscito a tramutare un rudere in un'opera d'arte.