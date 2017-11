In Louisiana, un alligatore si accuccia sullo zerbino fuori da una casa

Gli alligatori non sono certo una rarità in Louisiana, ma da qui a trovarsene uno in giardino c'è differenza. Eppure è quello che è successo a una famiglia di Breaux Bridge la scorsa domenica mattina. Come se niente fosse, infatti, un alligatore ha attraversato placido il giardino di questa residenza in Belle Drive, vicino al St. Martin Hospital, per sdraiarsi comodamente sullo zerbino fuori dalla porta. Sono state subito avvisate le autorità competenti e l'animale, lungo circa due metri e mezzo, è stato messo in condizioni di non nuocere così da essere poi riportato nel suo ambiente. Secondo gli esperti la stagione degli accoppiamenti è vicina e questo porta gli alligatori a cercare un possibile partner nei posti più inusuali.