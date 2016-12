In Gran Bretagna le pietanze si servono su piatti di portata molto alternativi

Che la Gran Bretagna non sia esattamente nota per la raffinata qualità della sua cucina, si sa, anche se si tratta di pietanze (generalmente) gustose. Ma ora si scopre che, in molti casi, non brilla nemmeno per come le portate vengono presentate: in diversi ristoranti britannici, sempre alla ricerca di novità trendy per attirare clientela, i cibi vengono infatti serviti non su piatti bianchi ma in modo "alternativo".