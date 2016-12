In Giappone il cetriolo diventa... premier Ecco le creazioni dello chef Okitsugu Kado

Un pacato Shinzo Abe, in giacca e cravatta, una sorridente Mao Asada, con tanto di medaglia al collo, e un concentrato Kei Nishikori, racchetta da tennis in mano. Il tutto non su tela, bensì su... cetriolo. Lo chef giapponese Okitsugu Kado, detto "Oki", ha realizzato questi originali ritratti del premier, della pattinatrice e del tennista per pubblicizzare i cetrioli prodotti nella regione di Tohoku.