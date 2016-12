In Colombia l'isola più affollata del mondo: 1.200 persone in 12mila metri quadrati

L'isolotto, il cui nome è Santa Cruz del Islote, ospita 90 appartamenti, due negozi, un ristorante e una scuola. ma lo spazio è talmente poco che alcune costruzioni si estendono sopra l'acqua: l'unico spazio libero presente è una piccola piazza. E benché molti abitanti descrivano la propria isola come "un paradiso" e vivano di turismo, di sicuro non sono solo le comodità a mancare: non ci sono dottori, non esiste un cimitero (i morti vengono tumulati su una vicina isola) e l'energia elettrica viene prodotta da un unico generatore che funziona solo per 5 ore al giorno.



Ovviamente non c'è nemmeno una sorgente d'acqua potabile, che viene portata sull'isola dalla Marina colombiana ogni tre settimane. Ma in compenso non esiste criminalità e la vita scorre tranquilla, lontana dalle violenze che in quel tratto di mondo scuotono la terraferma con le lotte tra bande di narcotrafficanti per il controllo del territorio.