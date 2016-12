In Cina torna il "face-kini": tutti al mare con il volto coperto

In Cina, avere la pelle color latte è il massimo ideale di bellezza anche nei mesi estivi. Grazie al face-kini si può raggiungere questo risultato senza dover rinunciare al mare. Torna anche quest'estate la moda che dal 2004 spopola in estremo oriente: il costume facciale per proteggersi, oltre che dal sole, dalle punture di meduse. Quest'anno però c'è una novità: i colori scuri sono stati sostituiti da tinte pastello, fantasie e decorazioni. L'idea parte sempre da Zhang Shifan, la cinquantanovenne cinese che ha lanciato la prima collezione. "In passato ci sono stati problemi" ha dichiarato la stilista che, indossando maschere di protezione nere o bianche, spaventava i bambini. Così ha deciso di abbellirle con stampe e motivi di tendenza. Per gli abitanti di Qingdao, lo storico negozio di Zhang è un'istituzione. Molti clienti dichiarano di fare chilometri pur di assicurarsi il must-have orientale.