In Cina arrivano i tornelli per l'attraversamento pedonale

La brutta abitudine di attraversare la strada senza prestare attenzione o quando non consentito assume l'espressione "Attraversamento alla cinese", anche se è un comportamento comune anche in Italia. Un nuovo esperimento per gestire in modo più sicuro il traffico ed evitare incidenti è stato adottato dalla città di Wuhan, che ha installato dei tornelli (simili a quelli presenti in metropolitane, bus, e supermercati) per l'attraversamento pedonale.