In catamarano da Marsiglia a Cartagine, in 42 ore: record italiano grazie a Vittorio Malingri e al figlio Nico

E' italiano il nuovo record di percorrenza in catamarano sulla tratta Marsiglia-Cartagine. Vittorio Malingri, pioniere della vela oceanica azzurra, e il figlio Nico hanno infatti raggiunto la costa tunisina, partendo dalla Francia, in 42 ore e 54 minuti. Superato il primato stabilito dalla coppia francese formata da Bourgogne e Laguerriere. Padre e figlio hanno viaggiato a bordo di un'imbarcazione in carbonio, senza ripari fissi.