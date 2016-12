In Canada il totem dell'automobile creato da un artista con 5 vetture

Gli indiani d'America innalzavano totem per celebrare le entità soprannaturali che li proteggevano nel corso della vita, e quel simbolo diventava un oggetto di culto per la tribù. Oggi che la civiltà dei consumi dilaga, il simbolo stesso della cultura dominante è l'automobile : status symbol e strumento irrinunciabile, divenuta per molti quasi un dio. E così l'artista canadese Marcus Bowcott ha innalzato a Vancouver un totem costruito con carcasse di automobili.

Posto a un incrocio tra due strade particolarmente trafficate, il totem (chiamato "Trans Am Totem") è alto 10 metri e pesa 11.340 chili: è composto dalle carcasse di cinque auto (tra le quali una BMW serie 700, una Honda Civic, una Volkswagen Golf Mk1 Cabriolet e una Pontiac Trans Am dell'81) recuperate da uno sfasciacarrozze locale. Bowcott ha eliminato tutti gli organi di movimento (compresi motore e trasmissione) e le ha saldate una sull'altra in cima al tronco di un vecchio cedro. Durante la notte le cinque auto tornano in vita grazie all'energia solare accumulata durante il giorno e immagazzinata in una serie di batterie, che fanno accendere i fari e le luci di posizione delle vetture.