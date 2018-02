In Canada anche le renne rispettano i segnali stradali

Un gruppo di renne davvero rispettoso ed educato quello immortalato a Fernie, in Canada, dall’utente Reddit Bronsta. Immersi nella loro tranquilla passeggiata, gli esemplari rispettano i segnali stradali, si fermano allo stop, guardano in entrambe le direzioni e poi attraversano ordinatamente in fila indiana.



Una scena che ha conquistato gli utenti del social network, concordi nell'affermare che gli animali spesso si dimostrano più educati degli uomini.