In Brasile i sacramenti entrano in chiesa a bordo di un drone

È indubbiamente curiosa e fonte di un'accesa protesta da parte dei fedeli, la scelta di una parrocchia del comune di Sorocabo, in Brasile, di utilizzare un drone per la consegna dei sacramenti durante la messa. Sebbene i fedeli presenti abbiano apprezzato l'iniziativa, applaudendo e acclamando l'ingresso del piccolo veivolo, in molti si sono scagliati contro la violata sacralità della cerimonia. In particolare, il brasiliano padre Augusto Bezerra ha descritto in un post sui social l'intera vicenda come "una blasfemia, un'offesa verso tutto ciò che è santo" e invita chiunque voglia divertirsi ad andare al parco divertimenti senza coinvolgere la fede.