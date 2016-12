28 febbraio 2015 In bagno con fantasia, i gadget più divertenti e ingegnosi per la nostra toilette Dal dentifricio a forma di cagnolino per i più piccoli alla tasca waterproof nella tenda da doccia per non rinunciare mai al tablet. Il divertimento è assicurato Tweet google 0 Invia ad un amico

17:27 - Tra i frettolosi preparativi mattutini prima di iniziare la giornata di lavoro e il meritato momento di relax serale nella vasca, passiamo in bagno molto più tempo di quanto immaginiamo. Perché allora non aguzzare l'ingegno per trasformare gli oggetti di cui facciamo un uso quotidiano in gadget più fantasiosi ed efficaci? Dal dentifricio a forma di cagnolino per i più piccoli alla tasca waterproof della tenda da doccia per non rinunciare al tablet nemmeno quando siamo tutti insaponati, ecco i gadget più ingegnosi e strani per la nostra toilette. La fantasia entra in bagno, e il divertimento è assicurato.