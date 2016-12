In Australia la parata dei capelli rossi contro il razzismo

Lunghe chiome e barbe al vento a colorare la piazza di un unico tono, il rosso. Per dire "no" alla discriminazione e al razzismo, in migliaia, infatti, si sono ritrovati a Melbourne da tutta l'Australia per la Ginger Pride Rally, ovvero la "marcia dei rossi", promossa dall'associazione Rangas, Redheads & Nearly Ginger Association. L'obiettivo è raccogliere fondi da destinare alle associazioni contro il bullismo come la Bully Zero Charity.