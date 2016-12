In Australia la città nel sottosuolo costruita nelle gallerie di una vecchia miniera

Si chiama Coober Pedy, ed è una cittadina australiana famosa per le sue miniere di opale, scoperte all'inizio del XX secolo. Soprannominata "capitale mondiale dell'opale", sorge nel bel mezzo del deserto. E a prima vista sembra una città fantasma: giusto alcune case sparse, un paio di locande, la scuola, l'ospedale e la stazione di polizia. Perché gli abitanti, in realtà, vivono sotto terra per ripararsi dal caldo infernale.