In Australia il museo si visita senza veli

10:11 - L'arte si mette a nudo. Succede alla National Gallery di Canberra, in Australia, dove i visitatori per vedere la mostra dell'artista statunitense James Turrell devono svestirsi, completamente. In questo modo Turrell vuole "eliminare ogni tipo di barriera tra le sue opere e le persone, che senza veli diventano tutte uguali".