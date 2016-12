In Arizona c'è Nothing, un piccolo villaggio abbandonato dove non è rimasto più... nulla

In Arizona, lungo la Highway 93, tra il miglio 148 e il 149, si trova un villaggio abbandonato dal nome alquanto evocativo, Nothing. Nulla infatti è quel che resta del piccolo paese fondato nel 1977. In origine Nothing aveva quattro abitanti che gestivano una stazione di benzina e vendevano souvenir prodotti con rocce e minerali locali. Due gli edifici che sorgevano nella cittadina, ma ora ne è rimasto in piedi solo uno.