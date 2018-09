La storia di questo ragazzo ha dell'incredibile, ha attraversato il mondo con un obiettivo ben preciso: conoscere Julia Roberts, il suo idolo. Dall’Indonesia ha viaggiato per migliaia di chilometri per incontrare la star di Hollywood al Toronto International Film Festival, dove la Roberts stava presentando il suo ultimo film “Ben Is Black”. Quando l’attrice è venuta a conoscenza dell’impresa dell'indonesiano non ha esitato a farlo salire sul palco con lei. Accolto da un applauso fragoroso, il fan è riuscito ad abbracciare l’attrice, scambiare due parole con lei e naturalmente a fare una bella foto ricordo.