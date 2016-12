14 ottobre 2014 Imparare a camminare? A Lucy basta un minuto... almeno in time-lapse Quando la bambina, a un anno, ha cominciato ad alzarsi sulle sue gambe, il padre ha deciso di riprendere tutti i tentativi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:58 - Quando Lucy, un anno, ha cominciato ad alzarsi sulle sue gambe, il padre ha capito che da lì a poco avrebbe cominciato i suoi tentativi per imparare a camminare. Per non perdere niente di quei momenti ha deciso di riprendere il tutto: il risultato? Un video che condensa in poco più di un minuto mesi si passettini, "sederate" e dispetti fra fratelli...