Illinois, show di 164 paracadutisti

Una danza nel cielo così non la si vede tutti i giorni: 164 paracadutisti in caduta libera che si prendono per mano e formano un fiore alla velocità di 386 km all'ora. Uno spettacolo unico, e non a caso, un record assoluto. Siamo nell'Illinois: questi "danzatori" coraggiosi si sono lanciati da un altezza di sei km mettendo in scena la più spettacolare esibizione nella storia delle formazioni ad alta quota. Un fiore perfetto e coloratissimo, con loro che si agganciano in volo, fluttua sul cielo di Chicago. E l'effetto è mozzafiato: guardare per credere.