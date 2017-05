Il viaggio per i diritti dei disabili è iniziato: buon vento, "WoW"

"Lo Spirito di Stella", il primo catamarano al mondo privo di barriere architettoniche, ha spiegato le vele dal porto di Coconut Grove a Miami per l'inizio di un lungo viaggio di sei mesi composto da 19 tappe. Dopo oltre dieci mesi di selezione degli equipaggi, che si alterneranno, e preparazione generale, il progetto sociale "WoW - Wheels on Waves" capitanato da Andrea Stella ha preso il via. L'imbarcazione, unica nel suo genere e pensata da Stella che da 17 anni si trova in sedia a rotelle dopo una rapina avvenuta proprio a Miami, è partita alla volta di Roma per consegnare a Papa Francesco la convenzione dei diritti delle persone.