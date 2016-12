07:00 - Gli amanti del sushi saranno felici di scoprire che la celebre pietanza nipponica è entrata dentro il guardaroba: sono sempre di più gli indumenti che citano sashimi, uramaki e ravioli al vapore. Ci sono la borsetta e la felpa, il calzino e i leggins: per i golosi di pesce crudo e di curiosità condite in salsa di soia, non mancano davvero le possibilità.