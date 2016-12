Henry Favre ha 20 anni e un sogno: attraversare tutta l'Italia in sella al suo Ciao . Con 30 kg di bagagli è partito lo scorso 6 aprile dalla sua regione, la Valle d'Aosta , alla conquista dello Stivale. In due mesi vorrebbe percorrere circa 8mila km , mantenendo una tabella di marcia di 50-200 km al giorno.

"Lo faccio perché mi piace viaggiare - ha raccontato a La Stampa - e perché ho tempo. Ho 20 anni, un diploma e un futuro da costruire". Per finanziare l'impresa conta su qualche sponsor e sull'ospitalità della gente che incontra strada facendo, per dormire basta la tenda che porta appesa all'insolito mezzo.



Già in passato ha portato a termine imprese simili: con la sua Vespa ha già fatto un lungo viaggio fino a Roma, con il vecchio Ciao si è spinto fino a Barcellona e con un Ape è arrivato addirittura a Capo Nord. Per raccontare ogni tappa con foto, video e brevi post Henry ha creato una pagina Facebook "Italia in Ciao" che è seguita ormai da più di 12mila fan.