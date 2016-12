Il reggiseno diventa smart, si regola da solo grazie a muscoli artificiali

11:39 - Da oggi le donne potranno godere di un "sostegno" intelligente. Ingegneri australiani del Centro di eccellenza per la scienza degli elettromateriali dell'Università di Wollongong hanno inventato un reggiseno smart che si stringe automaticamente quando chi lo indossa è in movimento e si allenta quando sta ferma, seduta o in piedi. L'indumento innovativo assomiglia a quello tradizionale con le spalline, con l'aggiunta di sensori che seguono i movimenti dei seni.

Il reggiseno "bionico" si adatta allo spostamento dei seni sfruttando dei muscoli artificiali, che consistono in fibre di nylon strettamente avvolte a spirale. Il nylon si contrae e si rilassa proprio come un muscolo.



"Le fibre si restringono e assicurano aderenza in risposta al movimento eccessivo", ha detto il responsabile del progetto Gordon Wallace, osservando che un supporto non corretto può causare lesioni di lungo termine, come dolore alla schiena e al collo.



Il team di sviluppo sta ora collaborando con designer industriali ed esperti di moda per completare il prototipo e renderlo commerciabile.