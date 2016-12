Il Re del panettone: nella gara milanese i migliori sono salernitani

13:07 - La settima edizione di Re Panettone, la competizione gastronomica dedicata al dolce di origine milanese, ha visto protagonisti i pasticceri campani. Si aggiudica il podio nella categoria panettone classico sbaragliando trenta concorrenti Alfonso Pepe, proveniente dalla provincia di Salerno.

Secondo classificato Sal De Riso, volto noto della televisione grazie alla trasmissione La prova del cuoco, che ottiene anche il premio per il panettone innovativo con la ciambella "Girotondo di frutta". Sia Sal de Riso che Alfonso pepe. vincitori per il secondo anno, si sono detti commossi e ringraziano i mastri pasticceri del nord per avergli insegnato l'arte della lievitazione.