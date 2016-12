6 marzo 2015 Il poliziotto più alto dell'India: 2,13 metri Nella città di Gurgaon, dove dirige il traffico in qualità di vigile urbano, è diventato ormai una celebrità e la gente lo ferma per chiedergli l'autografo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:47 - Con i suoi 2,13 metri di altezza, il 38enne Rajesh Kumar è il poliziotto più alto di tutta l'India. Nella città di Gurgaon, dove dirige il traffico in qualità di vigile urbano, è diventato ormai una celebrità e la gente lo ferma per chiedergli l'autografo. Per trovare le scarpe del suo numero deve faticare non poco, dato che calza il 50. (FOTO © COVER ASIA PRESS/IBERPRESS)