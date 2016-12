6 dicembre 2014 Il paraorecchie? Una questione di stile Dalla principessa Leila di Star Wars al coniglio matto: ecco una selezione dei più originali in giro nel web Tweet google 0 Invia ad un amico

08:40 - Con il freddo la cosa fondamentale è coprirsi, ma se si aggiunge anche una "questione" di stile, allora il risultato è davvero unico. Ecco una selezione dei paraorecchie più originali in giro nel web: ci sono quelli che rievocano l'acconciatura della principessa Leila di Star Wars, quelli a forma di coniglio, con tanto di orecchie "orientabili" a seconda dell'umore di chi li indossa, o ancora quelli a forma di patatine fritte per gli amanti del junk food. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.