Il Papa a New York, scatta la gadget-mania: dalle tazze alle felpe, passando per bambole

In attesa della visita papale, che avrà luogo il 24 settembre, impazza a New York e dintorni una bizzarra e creativa gadget-mania che comprende insoliti articoli celebrativi acquistabili come ricordo dell'evento. Si va dalle classiche cornici da comodino ai portachiavi, dagli adesivi per auto alle spille, dalle tazze alle felpe con tanto di slogan, dalle bambole morbide per i bambini a quelle rigide con la testa oscillante, passando per il pezzo "pregiato" della collezione, un cartonato del pontefice a grandezza naturale, acquistabile per la modica cifra di 160 dollari e consigliato a chiunque senta la necessità di scattare un selfie edificante.

Ad accogliere e salutare Papa Francesco ci sarà, inoltre, un gigantesco ritratto, dipinto a mano sulla parete di un edificio della Grande Mela, nella Eighth Avenue.