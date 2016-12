29 ottobre 2015 Il padiglione del Kazakhstan "conquistato" dalla pagina Facebook di Friendzoned La storia del povero Giorgio che lascia 5 ore di fila per Claudia arriva fino a Rho. Oggi tutte le coppie con questo nome salteranno la coda se si presentano con la carta d'identità Tweet google 0 Invia ad un amico

09:41 - Questa volta Giorgio ce l'ha fatta. Claudia non ha potuto non concedersi dopo le scherzo che ha spinto l'amico "Friendzonato" a lasciare 5 ore di coda al padiglione del Kazakhstan. La storia sexy-comica è stata così seguita sulla pagina di Facebook di "Boom. Friendzoned" che è arrivata sino alle "orecchie" di Expo, con la sorpresa degli amministratori della pagina che hanno creato un evento per l'occasione. Tutte le coppie di nome Claudia e Giorgio infatti entreranno saltando la fila presentandosi in reception con la carta d'identità.