Il mondo si scopre irlandese e si tinge di verde: è la festa di San Patrizio

19:22 - Tradizioni e musica irlandesi conquistano il mondo, che si tinge di verde per qualche ora per festeggiare il giorno di San Patrizio. Centinaia gli eventi in giro per il globo: a Washington colorata la fontana davanti alla Casa Bianca, illuminato di verde il Cristo redentore di Rio de Janeiro. Sfilate in Giappone, mentre a Vilnius, in Lituania, è stato tinto addirittura il fiume Vilnia. A Londra, Will e Kate hanno incontrato le guardie irlandesi: a margine della cerimonia, il duca di Cambridge è stato immortalato con un bicchiere di Guinness in mano.