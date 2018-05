Il modo più divertente di sbagliare le vostre foto panoramiche

Si chiama "panorama" la funzione che ci permette di scattare foto a 360 gradi con smartphone e tablet. A chi non è mai capitato di trovarsi di fronte a un paesaggio mozzafiato e di voler immortalare quel momento in tutta la sua bellezza? Scattare una foto panoramica, però, non è sempre facile. Molte volte, infatti, il risultato che otteniamo non è quello sperato, soprattutto se nella nostra inquadratura ci sono oggetti o persone in movimento. Da qui nascono degli scatti a dir poco inusuali, in cui le figure si deformano, assumendo un aspetto a volte inquietante, a volte esilarante.