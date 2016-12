2 febbraio 2015 Il miglior album dei ricordi? Il proprio corpo: canadese si tatua i disegni del figlio Keith Anderson ogni anno aggiunge un tattoo. Il primo se lo fece quando suo figlio a 5 anni portò a casa un disegno dall'asilo. Da allora non ha più smesso Tweet google 0 Invia ad un amico

13:19 - C'è chi attacca i disegni dei figli piccoli sul frigorifero e chi li raccoglie in un album dei ricordi. Il canadese Keith Anderson ha scelto un modo molto più originale per ricordare l'infanzia di suo figlio: ogni anno si tatua sul corpo uno dei suoi disegni. Il primo se lo fece fare quando il figlio aveva cinque anni e portò a casa un disegno dall'asilo. Da allora non ha più smesso e, recentemente, il figlio ha iniziato a realizzare lui stesso i tatuaggi. Un album dei ricordi particolare e... indelebile.

"Nessuno che io conosca ha mai sentito parlare di tatuaggi basati sull'arte infantile ed è molto divertente", racconta Keith. "A volte - continua - mi chiedono cosa farò quando finirà lo spazio sul mio corpo. Immagino che gli chiederò di farmi dei tattoo più piccoli".