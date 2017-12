È stato visto oltre 21 milioni di volte il video che mostra un uomo che indossa un mantello grazie al quale riesce a sparire nel nulla. Molti ci hanno creduto, scrivendo sul web che si trattava di tecnologia "quantistica", frutto di ricerche militari. Alcuni si sono addirittura preoccupati per la sicurezza pubblica in caso il prodotto venisse diffuso.



Tutta una bufala, naturalmente: si tratta infatti di un effetto speciale ormai alla portata di molti e realizzabile con una videocamera e un computer. Il vero mantello dell'invisibilità, per ora, esiste solo nei film al cinema.