Il lato sexy del nettare di Bacco: viticoltrici in lingerie nel calendario austriaco

08:59 - Per promuovere il loro prodotto locale, giovani viticoltrici austriache hanno deciso di posare per un calendario decisamente hot. In lingerie ammiccano alla macchina fotografica, per ricordarci ogni mese che il vino è un toccasana per la salute. E' il dodicesimo anno che la sexy iniziativa si ripete, riscuotendo sempre molto successo.