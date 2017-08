Tutti i criceti adorano andare sulla ruota, è risaputo. Oltre a mangiare e riprodursi, la loro terza prerogativa è correre senza sosta e in questo Hammy non fa certo eccezione. Non poteva però immaginare che la sua routine quotidiana sarebbe stata scombinata da uno dei suoi compagni di gabbietta: Hampton, infatti, decide di punto in bianco che tocca a lui usare la ruota e vi si posiziona di prepotenza, iniziando poi a correre incurante dello sfortunato Hammy, che si troverà a vivere un'esperienza traumatica durata pochi ma lunghissimi secondi. Nessun timore, Hammy sta bene e forse ha imparato una lezione: mai più fidarsi di Hampton.