26 febbraio 2015 Il giro del mondo? Sì ma da "casa" Guillaume e Jenna sono partiti il 2 settembre 2014 sulla loro casa viaggiante e hanno fino ad ora percorso 16mila chilometri, attraversando Canada e Usa, fino al Golfo del Messico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:46 - Quanto si sono conosciuti a Los Angeles Guillaume Dutilh e Jenna Spesard hanno capito molto presto che ad avvicinarli non c'era solo l'interesse prima e l'amore poi dell'uno per l'altra, ma anche una passione smisurata per i viaggi. Così quando la loro storia è iniziata, ha preso vita anche il progetto di vivere viaggiando, o meglio, di vivere in una casa viaggiante. Ed ecco che dopo le fasi di preparazione, la loro avventura ha preso il largo: partiti il 2 settembre 2014 hanno fino ad ora percorso 16mila chilometri, attraversando Canada e Usa, fino al Golfo del Messico. Prossimo indirizzo di residenza? L'America Latina.