Il giro del mondo balzando da un continente all'altro in soli 4.000 metri quadri

In quattromila metri quadrati è racchiuso il mondo. Il tutto nell'opera d'arte realizzata con terra, acqua, erba e pietre dall'artista Søren Poulsen, lungo le sponde del lago Klejtrup, in Danimarca. Venticinque anni di lavoro, dal 1943 al 1969, anno della sua morte, per realizzare "The World Map", una mappa del mondo calpestabile di grande attrazione turistica. Tutto nasce quando Poulsen, mentre stava lavorando per creare dei canali di drenaggio del terreno circostante, trovò una pietra a forma di Jutland: da lì iniziò a costruirsi un mondo tutto suo in miniatura.