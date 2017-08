Il Giappone impazzisce per il pappagallo e il gatto inseparabili

Non sono Titti e Silvestro ma di certo non si può negare che i rapporti fra questo pappagallo e il suo compagno felino siano partiti con la zampa giusta. Masaki Tada, residente in Giappone, ha condiviso molti dei loro momenti su Twitter e questo in particolare sta facendo il giro della rete: curioso evidentemente di testare il paradosso di Schrödinger, il volatile apre la scatola sul tavolo e il gatto al suo interno, infastidito, lo allontana con un colpo di zampa. Meglio chiudere tutto e fare finta di niente. La curiosità però è troppa, allora perché non aprirla una seconda volta? Magari l'accoglienza sarà migliore.