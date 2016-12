Il Giappone è alla frutta: l'autobus si aspetta dentro una fragola

A Konagai, una piccola città nella prefettura di Nagasaki in Giappone, le fermate degli autobus sono a forma di frutta. Le cinque pensiline rappresentano ognuna un vegetale diverso: un melone, una fragola, un'arancia, un cocomero e un pomodoro. Sono state costruite originariamente nel 1990 per attrarre visitatori in occasione dell'Expo Travel.