Il genitore dell'anno: stacca il dente da latte del figlio con la macchina

14:43 - Come rendere divertente il dover togliere il dente da latte in procinto di cadere? Ci pensa il papà del bimbo protagonista di questo video. Bastano un filo e una macchina. Si lega il dente al filo che si attacca al retro dell'automobile e via... il gioco è fatto, il dente non c'è più e il bambino si è divertito come non mai.

Genitori pericolosi: strappa il dente... con l'auto