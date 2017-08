Il gelato che non ti aspetti è nero...come il carbon!

Se trovare rimedi alla canicola è quasi un’utopia, i gelati rappresentano di certo una panacea. Quale gusto scegliere però? Limone? Pistacchio? Fragola? Ma no! Arriva dalla California il gelato nero! Nato da un’ispirazione gotica, la novità americana è al carbone attivo ed è proprio quest'ultimo che le conferisce l'inusuale colore. Il “Dark Cinns”, in italiano "mento nero", pare sia un toccasana per la digestione. L’unico vero inconveniente è solo la lunga coda nelle gelaterie. E allora per per non sciogliersi sotto il caldo torrido dell'attesa, forse, è meglio recuperare i gusti tradizionali.