Il fotografo "vede rosso" e immortala la bellezza di 130 donne pel di carota

La predilezione del fotografo non è casuale: il rosso, infatti, è uno dei colori di capelli più raro al mondo ed è causato da una mutazione del gene MC1R, posseduto da circa l'1% della popolazione mondiale. La maggiore percentuale dei rossi si trova in Irlanda e Regno Unito, ma Brian è riuscito a scovare le sue modelle in ben 20 Paesi del mondo. Il suo progetto "Redhead Beauty", iniziato con l'obiettivo di abbattere gli stereotipi di genere e diffuso in Rete, è diventato adesso un libro d'arte.