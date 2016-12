24 marzo 2015 Il fotografo e l'attimo fuggente: immagini talmente vere da sembrare fasulle Il sogno di ogni amante dello scatto: cogliere il momento perfetto. Ecco una raccolta di foto epiche che girano sul web Tweet google 0 Invia ad un amico

07:37 - Chi ama la fotografia desidera poter cogliere almeno una volta nella vita un attimo fuggente, quello scatto che immortala un momento della vita che rimarrà per sempre. Ma spesso questi scatti sono anche frutto della casualità, immagini che magari, per giochi di prospettiva, fanno anche divertire. E come al solito il web ci aiuta e amplifica la portata di alcune foto. Talmente belle da sembrare ritoccate. E non lo sono.