Il drone gigante che solleva più di 200 chili di peso

Si prospetta un nuovo futuro nell'ambito dei trasporti. Boeing ha infatti costruito un modello di drone capace di sopportare oltre duecento chili di peso e percorrere fino a trentadue chilometri di distanza. Siamo ancora abituati a pensare ai droni come strumenti di gioco e divertimento ma la realtà è che possono essere molto di più e la società statunitense vuole dimostrarlo con questo prototipo dalle dimensioni inusuali. In quanto tale, Boeing non ha fornito molti dati a riguardo ma è possibile che il drone sia stato progettato sia per usi commerciali sia militari.